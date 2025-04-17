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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев станет тренером сборной Казахстана

Он будет помогать главному тренеру национальной команды Олегу Болякину.

Источник: PrimaMedia.ru

Наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб сборной Казахстана, которая примет участие в чемпионате мира по хоккею, сообщает ИА PrimaMedia.

О том, что Тамбиев будет тренером национальной команды Казахстана, сообщил источник. В пресс-службе владивостокского клуба эту информацию пока не подтвердили.

Чемпионат мира состоится в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Сборная Казахстана сыграет в Хернинге, где на групповой стадии встретится с Норвегией, Германией, Венгрией, Данией, Чехией, США и Швейцарией.

Напомним, Леонид Тамбиев в минувшем сезоне с «Адмиралом» занял восьмое место в конференции «Восток». В первом раунде плей-офф владивостокцы проиграли «Трактору» — 2:4.

Леонид Тамбиев имеет опыт работы с командами из Казахстана. Он тренировал «Сарыарку», которая выступала в высшей хоккейной лиге.