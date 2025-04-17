Мошенники взламывают «Госуслуги» через демонстрацию экрана на смартфоне

«Злоумышленник подает заявку на портале “Госуслуг” на восстановление доступа к аккаунту. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.