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Мошенники взламывают «Госуслуги» через демонстрацию экрана на смартфоне

Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне. Аферисты звонят, представляясь сотрудником какого-нибудь ведомства, требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте и для ускорения процесса в качестве помощи собеседнику предлагают включить демонстрацию экрана, считывая таким образом персональные данные. Об этом сообщает МВД.

Мошенники увидят все персональные данные и пароли при включении демонстрации экрана.

Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне. Аферисты звонят, представляясь сотрудником какого-нибудь ведомства, требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте и для ускорения процесса в качестве помощи собеседнику предлагают включить демонстрацию экрана, считывая таким образом персональные данные. Об этом сообщает МВД.

«Злоумышленник подает заявку на портале “Госуслуг” на восстановление доступа к аккаунту. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Роскомнадзор ранее предупреждал о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками ведомства, сообщают о взломе аккаунтов на «Госуслугах». Злоумышленники требуют личные данные для их восстановления. Это приводит к утечке персональных данных и доступу к счетам.