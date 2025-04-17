Мошенники взламывают «Госуслуги» через демонстрацию экрана на смартфоне

Мошенники увидят все персональные данные и пароли при включении демонстрации экрана.
Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне. Аферисты звонят, представляясь сотрудником какого-нибудь ведомства, требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте и для ускорения процесса в качестве помощи собеседнику предлагают включить демонстрацию экрана, считывая таким образом персональные данные. Об этом сообщает МВД.
«Злоумышленник подает заявку на портале “Госуслуг” на восстановление доступа к аккаунту. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Роскомнадзор ранее предупреждал о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками ведомства, сообщают о взломе аккаунтов на «Госуслугах». Злоумышленники требуют личные данные для их восстановления. Это приводит к утечке персональных данных и доступу к счетам.