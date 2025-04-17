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В Чистый четверг Хабаровский край вышел на субботник

На призыв губернатора Дмитрия Демешина провести большую уборку откликнулись все районы и округа региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

Несколько дней назад губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона выйти на субботник в Чистый четверг. Жители края откликнулись на это предложение и вышли на уборку своих городов и поселков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жители региона приводят в порядок улицы, скверы, парки, набережные и места возле своих домов и мест работы. Отличилась самая северная территория — Охотский округ: люди убирали снег, где его много до сих пор.

Следующие субботники в Хабаровском крае состоятся 26 апреля и 24 мая — к ним также подключатся все муниципальные образования региона.