В Чистый четверг Хабаровский край вышел на субботник

Несколько дней назад губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона выйти на субботник в Чистый четверг. Жители края откликнулись на это предложение и вышли на уборку своих городов и поселков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жители региона приводят в порядок улицы, скверы, парки, набережные и места возле своих домов и мест работы. Отличилась самая северная территория — Охотский округ: люди убирали снег, где его много до сих пор.
Следующие субботники в Хабаровском крае состоятся 26 апреля и 24 мая — к ним также подключатся все муниципальные образования региона.