В Чистый четверг Хабаровский край вышел на субботник

Несколько дней назад губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона выйти на субботник в Чистый четверг. Жители края откликнулись на это предложение и вышли на уборку своих городов и поселков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».