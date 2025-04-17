В Хабаровском крае продолжается реализация специального проекта «Вызов»

— Министерством социальной защиты проводятся семинары-совещания для руководителей подведомственных учреждений, на которых рассматриваются вопросы внедрения семьесберегающего подхода в деятельность детских учреждений. Проводится организационная работа территориальных межведомственных консилиумов и служб «Дети в семье», оказывается помощь родителям по восстановлению и отмене ограничения в родительских правах. Ежемесячно организуются межмуниципальные стратегические сессии по реализации специального проекта «Вызов». В них принимают участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики социального сиротства из муниципальных образований края. Участники обсуждают преимущества семьесберегающего подхода, основные направления реализации проекта «Вызов», разрабатывают порядок межведомственного взаимодействия внутри муниципальных образований по сохранению кровных семей для детей, — отметили в министерстве социальной защиты края.