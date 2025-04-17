В Хабаровском крае продолжается реализация специального проекта «Вызов», который направлен на сохранение кровных семей для детей и на поддержку приемных семей. За 1 квартал 2025 года обрести семью помогли 418 детям, сообщает ИА AmurMedia.
Чтобы эта работа была максимально эффективной, создан межведомственный консилиум, который разбирает случаи помещения и нахождения детей в социальных стационарных учреждениях. За три месяца 2025 года семьям для преодоления трудной жизненной ситуации после детального анализа оказывалась помощь на 300 тысяч рублей. Особое внимание уделяется поддержке родителей, которые приняли решение восстановиться в родительских правах.
Например, принято решение о найме квартиры для семьи Татьяны А., которая сможет возвратить своих детей в семью. Мама прошла лечение от алкогольной зависимости и трудоустроилась. Семье Галины Л., принявшей на воспитание своих семерых братьев и сестер, приобретена бытовая техника. Решается вопрос об оказании семье Натальи Б. юридической помощи для решения жилищного вопроса.
— Министерством социальной защиты проводятся семинары-совещания для руководителей подведомственных учреждений, на которых рассматриваются вопросы внедрения семьесберегающего подхода в деятельность детских учреждений. Проводится организационная работа территориальных межведомственных консилиумов и служб «Дети в семье», оказывается помощь родителям по восстановлению и отмене ограничения в родительских правах. Ежемесячно организуются межмуниципальные стратегические сессии по реализации специального проекта «Вызов». В них принимают участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики социального сиротства из муниципальных образований края. Участники обсуждают преимущества семьесберегающего подхода, основные направления реализации проекта «Вызов», разрабатывают порядок межведомственного взаимодействия внутри муниципальных образований по сохранению кровных семей для детей, — отметили в министерстве социальной защиты края.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, большое внимание уделяется поддержке специалистов социальных учреждений, для них на постоянной основе проводят еженедельные сессии по рассмотрению сложных случаев в работе с семьями. Такие мероприятия позволят повысить эффективность работы специалистов по реализации проекта «Вызов» в Хабаровском крае.