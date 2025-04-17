Дорога к Китаю: в Приморье ремонтируют трассу Михайловка — Турий Рог

Проект реализуется по двухгодичному контракту. В 2023 году обновили 4,5 километра, завершение второго этапа намечено на октябрь 2025 года. Как пояснили в краевом Минтрансе, трасса регулярно обновляется с 2022 года — поэтапно ремонтируются наиболее проблемные отрезки. Всего за последние два года приведено в порядок свыше 20 километров пути.