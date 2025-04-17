Дорога к Китаю: в Приморье ремонтируют трассу Михайловка — Турий Рог

В Хорольском округе продолжается ремонт ключевой трассы Михайловка — Турий Рог, которая ведёт к автомобильному пункту пропуска на границе с Китаем. В этом году подрядчик приведёт в порядок 15,2 километра дороги — от села Благодатное до Хороля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
На месте уже работают экскаваторы и дорожная техника: расчищаются кюветы, дорожной фрезой снимают старое асфальтобетонное покрытие. Обновлённый участок получит новое асфальтобетонное полотно, оборудованные остановочные павильоны, заездные карманы, барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожную разметку.
Проект реализуется по двухгодичному контракту. В 2023 году обновили 4,5 километра, завершение второго этапа намечено на октябрь 2025 года. Как пояснили в краевом Минтрансе, трасса регулярно обновляется с 2022 года — поэтапно ремонтируются наиболее проблемные отрезки. Всего за последние два года приведено в порядок свыше 20 километров пути.
Отмечается, что трасса Михайловка — Турий Рог важна не только для международных перевозок, но и для туризма: она ведёт к популярному озеру Ханка и востребована у жителей края.
Напомним, в Хорольском округе Приморья продолжается капитальный ремонт моста через ручей на подъезде к селу Ленинское. Обновлённый объект планируют сдать к середине ноября. Подрядчик — компания «ИСК Магистраль» — работает на пятом километре дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Протяженность моста составляет 30 метров.