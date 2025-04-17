Часть киргизов оказались мигрантами-нелегалами: плановый рейд силовиков в бане в Москве закончился скандалом

Иностранцы попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. Тогда силовикам пришлось принять меры. По данным МИД, они соответствовали нормам российских законов. В Министерстве подчеркнули неподобающее поведение мигрантов и добавили, что эти люди должны были отдавать себе отчет в неизбежных последствиях.