Часть киргизов оказались мигрантами-нелегалами: плановый рейд силовиков в бане в Москве закончился скандалом

Плановая проверка одной из бань в Москве стала центром скандала. Силовики отправились в место отдыха «Бодрость», где обнаружили группу киргизов. Проверка документов доказала, что часть из них нелегально находились в России, сообщили в МИД РФ, транслирует «РИА Новости».
Иностранцы попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. Тогда силовикам пришлось принять меры. По данным МИД, они соответствовали нормам российских законов. В Министерстве подчеркнули неподобающее поведение мигрантов и добавили, что эти люди должны были отдавать себе отчет в неизбежных последствиях.
«Налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами», — заключили в МИД России.
Дело вызвало широкий резонанс. Теперь министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев намерен выдвинуть ультиматум России в связи с задержанием граждан республики.