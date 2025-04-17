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Часть киргизов оказались мигрантами-нелегалами: плановый рейд силовиков в бане в Москве закончился скандалом

МИД рассказал, зачем силовики пришли в баню «Бодрость» к киргизам.

Источник: Комсомольская правда

Плановая проверка одной из бань в Москве стала центром скандала. Силовики отправились в место отдыха «Бодрость», где обнаружили группу киргизов. Проверка документов доказала, что часть из них нелегально находились в России, сообщили в МИД РФ, транслирует «РИА Новости».

Иностранцы попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. Тогда силовикам пришлось принять меры. По данным МИД, они соответствовали нормам российских законов. В Министерстве подчеркнули неподобающее поведение мигрантов и добавили, что эти люди должны были отдавать себе отчет в неизбежных последствиях.

«Налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами», — заключили в МИД России.

Дело вызвало широкий резонанс. Теперь министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев намерен выдвинуть ультиматум России в связи с задержанием граждан республики.