Употребление тыквы может привести к выпадению волос: как распознать ядовитые виды

За несколько последних лет были зафиксированы ряд случаев выпадения волос у людей после употребления тыквы. Редкое отравление, но оно может случиться и о нем следует помнить. Об этом написало французское издание BFMTV.
«Свидетельства 52-летнего Бертрана заставили содрогнуться многих. Этот мужчина рассказал, что он серьезно заболел после того, как съел… простую тыкву. Боли в желудке, тошнота, рвота в течение нескольких дней. А затем, что еще более удивительно, началась потеря волос», — говорится в статье.
Издание напомнило, что в 2018 году женщина из Гренобля отравилась, употребив в пищу тыкву сорта «мускатный орех», которая имела особенность — была очень горькой. Кроме того, в 2023 году врачи больницы Нанта описали случай 55-летней пациентки, которая сначала страдала от «сильной боли в животе» через 1,5 часа после употребления спагетти из кабачков, а спустя пять дней у нее началась алопеция (выпадение волос).
«Токсичность некоторых тыквенных связана с наличием органических соединений, называемых кукурбитацинами. Но они в основном встречаются в несъедобных и часто декоративных кабачках, тыквах. Съедобные кабачки не содержат кукурбитацинов или содержат их только в небольших количествах», — приводит газета слова преподавателя и научного сотрудника фармацевтического факультета в Нанте Лоренс Куаффар.
В материале указали на несколько вариантов возможного отравления тыквами и кабачками. При этом наиболее вероятной причиной является то, что потребляемые овощи подверглись «гибридизации», например, из-за насекомых-опылителей.
Эксперт отметила, что в таком случае съедобная тыква может оказаться перегруженной кукурбитацинами и стать непригодной для употребления в пищу. По ее словам, те же гибридные кабачки сохраняют такой же внешний вид, что и их съедобные аналоги. И визуально их невозможно распознать или заподозрить. Однако, человек может понять о непригодности овоща в пищу по его особому вкусу — чрезвычайно горький.
Кукурбитацины — токсичные вещества, помимо того, что они чрезвычайно устойчивы к кулинарной обработке и замораживанию, являются ядовитыми для клеток, в том числе тех, которые быстро обновляются, например, клеток кожи головы. Однако, через некоторое время волосы начнут отрастать, заключила Куаффар.