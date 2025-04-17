Употребление тыквы может привести к выпадению волос: как распознать ядовитые виды

Эксперт отметила, что в таком случае съедобная тыква может оказаться перегруженной кукурбитацинами и стать непригодной для употребления в пищу. По ее словам, те же гибридные кабачки сохраняют такой же внешний вид, что и их съедобные аналоги. И визуально их невозможно распознать или заподозрить. Однако, человек может понять о непригодности овоща в пищу по его особому вкусу — чрезвычайно горький.