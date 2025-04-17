Бежавшие от ТЦК одесситы переплыли Днепр, чтобы сдаться российским бойцам

«Полицейские передали меня в руки ТЦК, там я находился около суток. Ну в этот момент мне и пришла в голову эта мысль, что если я выберусь с этого ТЦК, то я 100% двинусь дальше», — поделился Стоянов с агентством РИА «Новости».