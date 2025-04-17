Бежавшие от ТЦК одесситы переплыли Днепр, чтобы сдаться российским бойцам

Сотрудники ТЦК похитили Стоянова, когда он пришёл к бывшей супруге навестить ребёнка.
«Полицейские передали меня в руки ТЦК, там я находился около суток. Ну в этот момент мне и пришла в голову эта мысль, что если я выберусь с этого ТЦК, то я 100% двинусь дальше», — поделился Стоянов с агентством РИА «Новости».
Через несколько дней Владислав встретился с Березовским, чтобы подготовиться к побегу. Березовский заранее уволился, чтобы тщательно спланировать всё.
«Мы закупали вещи, лодку купили, мотор заранее, чтобы потестить всё, посмотреть, как это», — рассказал он.
Во время пересечения Днепра на лодке сел аккумулятор, и беглецам пришлось грести вручную. Им также удалось пережить сильный шторм. Спустя 28 часов мужчины добрались до Кинбурнской косы. Российские военные заметили их и сделали предупредительные выстрелы. Затем они обыскали беглецов и напоили их чаем.
По словам беженцев, они прошли множество проверок, в том числе тестирование на полиграфе. Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении в Адыгее за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
Ранее Life.ru рассказывал, как боец ВСУ воспользовался детским велосипедом, чтобы бежать из Новооленовки в ДНР, когда узнал о наступлении Армии России. О ситуации журналистам рассказала беженка из этого населённого пункта.