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Не враг, а союзник: терапевт рассказала о пользе кофе для сердечно-сосудистой системы

Врач Лялите: Умеренное количество кофе может снижать риск заболеваний сердца.

Источник: Комсомольская правда

Хорошие новости для всех любителей кофе. Оказывается, этот ароматный напиток не только бодрит, но и может принести пользу организму. Об этом KP.RU рассказала терапевт и невролог Иоланта Лялите — автор бестселлера «У меня есть сердце» и грядущей книги «У меня есть мозг».

— Да, я добрый доктор. А если серьезно, мое «разрешение» основывается на тех же многолетних исследованиях, которые охватывают миллионы людей. И есть множество доказательств пользы кофе даже для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. А для условно здоровых людей — их гораздо больше, — пояснила медик.

Ученые за последние 10 лет выяснили, что если пить кофе в умеренных количествах — до 3−4 чашек в день — это может помочь жить дольше. По словам врача, такой режим снижает риск смерти от болезней сердца, давления, высокого холестерина и проблем с сердечным ритмом. И речь идет о довольно «щедрой» дозе — до трех чашек в день.

Пределы безопасной нормы — это около 300−400 мг кофеина в сутки. Однако, как уточнила эксперт, людям с проблемами сердца все же стоит быть аккуратнее и ограничиться одной чашкой.