Не враг, а союзник: терапевт рассказала о пользе кофе для сердечно-сосудистой системы

Ученые за последние 10 лет выяснили, что если пить кофе в умеренных количествах — до 3−4 чашек в день — это может помочь жить дольше. По словам врача, такой режим снижает риск смерти от болезней сердца, давления, высокого холестерина и проблем с сердечным ритмом. И речь идет о довольно «щедрой» дозе — до трех чашек в день.