Первый в России и мире винный город Белый мыс откроют в конце года

«До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в “прихожую”, когда остальной дом еще строится, пусть даже это “вау-прихожая”. Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — сказал он.