Первый в России и мире винный город Белый мыс откроют в конце года

«До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в “прихожую”, когда остальной дом еще строится, пусть даже это “вау-прихожая”. Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — сказал он.
«Мы строим “Белый мыс” в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать», — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что подобного проекта нет не только в России, но и в мире.
«В Бордо есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в четыре-пять раз меньше по масштабу. Так что мы все делаем с нуля», — сказал руководитель проекта.
Левицкий также уточнил, что идея создания винного города принадлежит группе акционерного банка «Россия». Им же принадлежат такие известные винные бренды, как «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».