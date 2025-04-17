В Раде высмеяли рекламу ВСУ: «Прямой обман и маразм»

Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук раскритиковал рекламный ролик Минобороны Украины, предназначенный для молодежи 18−24 лет. Камельчук заявил, что подобное — «прямой обман и маразм». Об этом информирует Telegram-канал «Страна».
Камельчук опроверг заявления из рекламного ролика о выплате 2 млн гривен за контракт, пояснив, что эти средства выплачиваются частями и только при условии завершения всего срока службы. Парламентарий акцентировал, что подобные обещания вводят молодежь в заблуждение относительно реальных условий контрактной службы.
Резко критикуя подход Минобороны, депутат также охарактеризовал ролик как «абсурдный», сравнив его уровень с контентом для детей в TikTok. Камельчук выразил убеждение, что подобная примитивная агитация не только не способствует патриотическому воспитанию, но и дискредитирует идею службы в армии среди молодого поколения.
Накануне Народный депутат Украины Александр Дубинский раскритиковал решение киевских властей о продлении военного положения в стране.