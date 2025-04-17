В Раде высмеяли рекламу ВСУ: «Прямой обман и маразм»

Резко критикуя подход Минобороны, депутат также охарактеризовал ролик как «абсурдный», сравнив его уровень с контентом для детей в TikTok. Камельчук выразил убеждение, что подобная примитивная агитация не только не способствует патриотическому воспитанию, но и дискредитирует идею службы в армии среди молодого поколения.