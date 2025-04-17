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В РФПИ заявили о «реальной возможности» путешествия на Марс

Полет на Марс может стать реальностью для человечества. Об этом сообщает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

Покорение Марса может стать вполне реальным для человечества, считает Дмитриев.

Полет на Марс может стать реальностью для человечества. Об этом сообщает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин нашел тех, кто готов бросить вызов Маску и полететь на Марс.

«Это [полет на Марс] становится все более реальным», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он также прикрепил видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет ракеты на Марс. В миссии участвуют представители из России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.

Подобное заявление Дмитриев сделал после того, как президент России Владимир Путин сравнил предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым. Он отметил, что американец «бредит Марсом».