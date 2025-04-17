В РФПИ заявили о «реальной возможности» путешествия на Марс

«Это [полет на Марс] становится все более реальным», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он также прикрепил видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет ракеты на Марс. В миссии участвуют представители из России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.