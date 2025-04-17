В РФПИ заявили о «реальной возможности» путешествия на Марс

Покорение Марса может стать вполне реальным для человечества, считает Дмитриев.
Полет на Марс может стать реальностью для человечества. Об этом сообщает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин нашел тех, кто готов бросить вызов Маску и полететь на Марс.
«Это [полет на Марс] становится все более реальным», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он также прикрепил видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет ракеты на Марс. В миссии участвуют представители из России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.
Подобное заявление Дмитриев сделал после того, как президент России Владимир Путин сравнил предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым. Он отметил, что американец «бредит Марсом».