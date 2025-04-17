Хабаровские хлебопеки готовят пасхальные куличи с уникальными вкусами

В преддверии Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля, хлебопекарные предприятия Хабаровского края расширяют ассортимент праздничной выпечки. Жителей региона ждут классические дрожжевые и бездрожжевые куличи, а также экзотические варианты — с цукатами, арахисом, клюквой и даже со вкусом кофе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В крае работает 180 предприятий, выпускающих хлебобулочные и кондитерские изделия.
«В хлебопекарной отрасли занято около 1,1 тысячи рабочих и специалистов. Производство хлеба осуществляется во всех муниципальных районах края. Наши хлебопеки регулярно расширяют ассортимент, который пользуется популярностью среди наших жителей. Они, в том числе, создают бренд региона. Каждый, кто хоть раз попробует продукцию наших хлебопеков, всегда будет брать только ее», — отметила начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Татьяна Горнастаева.
Так, ООО «Колос-Пром» выпустит 13 видов куличей к Пасхе. Доля предприятия в общем объеме производства хлеба в крае составляет 20%. Среди новинок этого года — кекс «Сластена», батон «Элитный» (четыре вида в нарезке), пирог «Шарлотка» и сдоба «Магнолия».
В годы войны завод бесперебойно снабжал фронт и жителей хлебом, а женщины заменяли ушедших на фронт мужчин, работая грузчиками и пекарями.
Сейчас спросом пользуются хлебы «Дарницкий», «Бородинский», «Купеческий» с орехами и изюмом и «Кишиневский».