Хабаровские хлебопеки готовят пасхальные куличи с уникальными вкусами

«В хлебопекарной отрасли занято около 1,1 тысячи рабочих и специалистов. Производство хлеба осуществляется во всех муниципальных районах края. Наши хлебопеки регулярно расширяют ассортимент, который пользуется популярностью среди наших жителей. Они, в том числе, создают бренд региона. Каждый, кто хоть раз попробует продукцию наших хлебопеков, всегда будет брать только ее», — отметила начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Татьяна Горнастаева.