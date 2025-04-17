Пассажирский поезд из Приморья в КНДР запустят в канун Дня Победы

В канун праздника Победы, 8 мая, стартует первый рейс туристического состава по маршруту Владивосток (РФ) — Раджин (КНДР), который соединит Приморье с северокорейской особой экономической зоной. Как сообщили в правительстве Приморского края, проект реализован именно к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и освобождению Корейского полуострова от японских захватчиков.