Пассажирский поезд из Приморья в КНДР запустят в канун Дня Победы

В канун праздника Победы, 8 мая, стартует первый рейс туристического состава по маршруту Владивосток (РФ) — Раджин (КНДР), который соединит Приморье с северокорейской особой экономической зоной. Как сообщили в правительстве Приморского края, проект реализован именно к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и освобождению Корейского полуострова от японских захватчиков.
Пассажиры нового маршрута смогут посетить мемориалы советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении территории современной КНДР. В министерстве международных и внешнеэкономических связей региона акцентировали внимание на бережном отношении корейской стороны к памятным объектам: монументы в Раджине и других городах поддерживаются в идеальном состоянии.
Новый маршрут дополнит существующие транспортные связи с КНДР:
— авиационное сообщение между Владивостоком и Пхеньяном;
— железнодорожную линию Хасан — Туманган.
Инициатива организации поезда принадлежит губернатору Приморья. Для её воплощения потребовалась координация действий РЖД, таможенных служб, туроператоров и северокорейских партнёров, отметил глава профильного ведомства Константин Сидоренко.
Раджин, расположенный на побережье Японского моря южнее приморского Хасанского округа, позиционируется как ключевая точка для развития курортного туризма. Уникальность маршрута заключается в том, что Приморье остаётся единственным российским регионом с прямым доступом в КНДР, что привлекает путешественников из разных уголков страны.