Daily Mail: ученые нашли жизнь на планете в 124-х световых годах от Земли

Планета K2−18b превосходит Землю в размерах в 2,6 раза и в массе в 8,6 раза. Специалисты предполагают, что K2−18b может быть покрыта океаном. Температурные условия на планете схожи с земными. Однако из-за близкого расположения к своей звезде, год на K2−18b составляет всего 33 земных дня.