Daily Mail: ученые нашли жизнь на планете в 124-х световых годах от Земли

Температура на K2−18b наиболее близка к земной.
Исследователи обнаружили следы жизни на планете, полностью покрытой океаном, которая находится в 124 световых годах от Земли. Об этом сообщает Daily Mail.
«Здесь, на Земле, эти молекулы производятся только живыми организмами — в первую очередь микробами, такими как морской фитопланктон. Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2−18b, которая расположена на расстоянии около 124 световых лет от Земли в созвездии Льва», — пишет Daily Mail.
Планета K2−18b превосходит Землю в размерах в 2,6 раза и в массе в 8,6 раза. Специалисты предполагают, что K2−18b может быть покрыта океаном. Температурные условия на планете схожи с земными. Однако из-за близкого расположения к своей звезде, год на K2−18b составляет всего 33 земных дня.
В 2029 году, 13 апреля, ожидается максимальное приближение астероида «Апофис» к Земле, сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. Он уточнил, что диаметр астероида составляет около 370 метров, передает RT.