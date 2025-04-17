Закрыты все ледовые переправы в Хабаровском крае

«Инспекторы ГИМС МЧС России обращают внимание автолюбителей, что после закрытия ледовой переправы выезжать на акваторию водоема становится опасно для жизни. Высока угроза провала людей и техники под лед на стихийных переправах через акваторию. Обращайте внимание на установленные запрещающие знаки», — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.