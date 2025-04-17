Закрыты все ледовые переправы в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе официально закрыта последняя в этом сезоне ледовая переправа через реку Бурею на 72-м километре автодороги Чегдомын — Шахтинский. Собственник переправы ограничил движение, демонтировал дорожные знаки и предупреждающие щиты, чтобы исключить риск выезда людей на лед. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Инспекторы ГИМС МЧС России обращают внимание автолюбителей, что после закрытия ледовой переправы выезжать на акваторию водоема становится опасно для жизни. Высока угроза провала людей и техники под лед на стихийных переправах через акваторию. Обращайте внимание на установленные запрещающие знаки», — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сейчас лед становится опасным из-за весеннего потепления. Стихийные переправы не контролируются спасателями.