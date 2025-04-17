Жители Узбекистана и Абхазии лакомятся новосибирским мороженым

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оценили объёмы поставки мороженого из Новосибирска в Узбекистан и Абхазию за первый квартал 2025 года. Показатель вырос в 2 раза.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего отправлено 19 тонн: 11 тонн в Узбекистан и 8 тонн в Абхазию.
«Обе экспортные партии прошли необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности в аккредитованных лабораториях», — говорится в публикации ведомства.
Отмечается, что продукцию выпустило аттестованное предприятие, которое соответствует требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортёров.