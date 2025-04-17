Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Узбекистана и Абхазии лакомятся новосибирским мороженым

Всего в эти страны отправили 19 тонн вкусняшки в первом квартале 2025 года.

Источник: Freepik

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оценили объёмы поставки мороженого из Новосибирска в Узбекистан и Абхазию за первый квартал 2025 года. Показатель вырос в 2 раза.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего отправлено 19 тонн: 11 тонн в Узбекистан и 8 тонн в Абхазию.

«Обе экспортные партии прошли необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности в аккредитованных лабораториях», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что продукцию выпустило аттестованное предприятие, которое соответствует требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортёров.