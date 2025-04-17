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В Хабаровском крае ГЛК «Хехцир» будет принимать гостей зимой и летом

На территории ГЛК «Хехцир» рядом с Хабаровском оборудуют туристическую тропу.

Источник: АНО ТИЦ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы выполнят за счет средств президентской единой субсидии. На эти цели выделено 145,7 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Ожидается, что протяженность тропы составит 3,8 километров. Будут предусмотрены велосипедные дорожки, канатная дорога. В число достопримечательностей «Легенд Хехцира» войдут арт-объекты и инсталляции, смотровая площадка и зоны отдыха.

На Хехцире 19 апреля пройдет мероприятие для любителей бега. Участники фестиваля «Хехцир Трейл» смогут пройти по тропам Дерсу Узала. На выбор маршруты протяженностью 6, 12 и 22 км. Желающие попробуют формат скандинавской ходьбы. На фестивале соберутся жители Хабаровского края, Москвы, Алтайского края, Тамбовской области, Владивостока, Находки, Арсеньева, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, Биробиджана, Благовещенска, Тынды, Белогорска. Прибудут гости из КНР.