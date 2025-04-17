В Роспотребнадзоре развеяли миф о вреде хлеба

Чем меньше обработаны зёрна, тем медленнее они перевариваются, постепенно насыщая организм энергией и витаминами. В отличие от этого, обычный белый хлеб, изготовленный из шлифованного зерна, практически не содержит полезных веществ. Таким образом, дело не в хлебе как таковом, а в его качестве.