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В Роспотребнадзоре развеяли миф о вреде хлеба

О пользе хлеба рассказали специалисты красноярского ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В последние годы многие стали воспринимать хлеб как врага здорового образа жизни и стройности. Но действительно ли это так? Ответили эксперты.

Польза хлеба:

• Хлеб содержит множество витаминов группы B, необходимых для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем.

• Он богат клетчаткой, способствующей выведению «плохого» холестерина из организма.

• В хлебе присутствуют важные макро- и микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, натрий, фосфор, сера, хлор, железо, медь, йод и фтор.

Однако стоит отметить, что основная польза содержится в оболочке зерна, поэтому предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу!

Чем меньше обработаны зёрна, тем медленнее они перевариваются, постепенно насыщая организм энергией и витаминами. В отличие от этого, обычный белый хлеб, изготовленный из шлифованного зерна, практически не содержит полезных веществ. Таким образом, дело не в хлебе как таковом, а в его качестве.

Поэтому выбирайте изделия из цельнозерновой муки: ржаной, овсяной, ячменной, кукурузной, пшеничной, гречневой (включая зеленую гречку) и полбяной.

Как выбрать полезный хлеб:

• Обратите внимание на состав: цельнозерновая мука должна быть указана первой.

• Не поддавайтесь маркетинговым уловкам на упаковках с надписями вроде «мультизлаковый» или «содержит цельное зерно». Важно изучить состав!

Помните: даже самый полезный хлеб следует употреблять в умеренных количествах. Наслаждайтесь им с умом и оставайтесь здоровыми!