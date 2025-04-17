ТАСС: оперативные мероприятия по экс-губернатору Смирнову шли несколько месяцев

Проверка в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова шла несколько месяцев. 16 апреля суд арестовал его по обвинению в особо крупном мошенничестве. Смирнова и его первого заместителя обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.