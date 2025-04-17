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Суд рассказал, что в России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

В России создали препарат от онкологии, который не имеет аналогов в мире.

Источник: Комсомольская правда

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор между Минпромторгом и фармацевтической компанией, установил факт разработки в России инновационного онкологического лекарства, не имеющего мировых аналогов. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, доступ к которым получило РИА Новости.

«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире», — следует из текста постановления.

Согласно судебным материалам, противоопухолевое «Афотид» уже используется в лечении онкологических больных на добровольной основе. Безопасность препарата документально подтверждена доказательствами, приобщенными к делу.

В начале 2025 года в России начались клинические испытания технологии лечения онкологических болезней крови — CAR-T-клеточной терапии.