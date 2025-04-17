Суд рассказал, что в России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор между Минпромторгом и фармацевтической компанией, установил факт разработки в России инновационного онкологического лекарства, не имеющего мировых аналогов. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, доступ к которым получило РИА Новости.