В Новосибирске снова курсирует автобус № 75

Автобусы будут курсировать как в прямом, так и в обратном направлениях. По маршруту автобус сделает остановки на площади имени Гарина-Михайловского, затем проедет по улице Ленина, свернет на улицу Челюскинцев, далее пройдет через площадь Лунинцев. После этого маршрут будет следовать снова по улице Челюскинцев и улице Гоголя, затем по Красному проспекту и площади имени Калинина. Завершит свой путь автобус на улице Георгия Колонды, Окружной и Фадеева.