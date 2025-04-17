Члены правительства НСО стали донорами крови

В данном мероприятии решили принять участие члены правительства региона, а именно: заместитель губернатора региона Константин Хальзов, министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий, министр цифрового развития Сергей Цукарь и многие другие.
В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что для Константина Хальзова эта донация — знаковая, заместитель главы региона сдавал кровь более 40 раз.
А вот руководитель Минздрава Ростислав Заблоцкий сообщил, что сдает кровь впервые после многолетнего перерыва.