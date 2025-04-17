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Члены правительства НСО стали донорами крови

Неделя донорства крови и костного мозга приурочена в Новосибирске к Национальному дню донора, который в России отмечается ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года.

В данном мероприятии решили принять участие члены правительства региона, а именно: заместитель губернатора региона Константин Хальзов, министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий, министр цифрового развития Сергей Цукарь и многие другие.

В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что для Константина Хальзова эта донация — знаковая, заместитель главы региона сдавал кровь более 40 раз.

А вот руководитель Минздрава Ростислав Заблоцкий сообщил, что сдает кровь впервые после многолетнего перерыва.