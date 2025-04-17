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Жители Новосибирской области нашли первые в 2025 году грибы

Грибники Новосибирской области начали сезон с радостной находки — первых сморчков, обнаруженных в местных лесах.

Источник: Соцсети

Об этом сообщила жительница региона Светлана в сообществе «Грибные истории НСО» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив свой пост фотографиями найденных грибов.

Светлана отметила, что сморчки уже появляются, несмотря на прохладную погоду в лесу. По её словам, времени для долгой прогулки не хватило, поэтому она планирует вернуться через несколько дней, чтобы собрать выросшие грибы.

Участники сообщества поздравили грибницу с успешным стартом сезона. Они подчеркнули, что в этом году сморчки появились раньше обычного благодаря тёплой погоде. Для сравнения, в 2023 году первые грибы были найдены только в конце апреля.

В комментариях грибники уточнили, что первые сморчки замечены в окрестностях посёлка Кольцово. Жители Искитима также поделились планами отправиться в леса на выходных в поисках своих лесных трофеев.

Ранняя активность сморчков уже вдохновила местных любителей тихой охоты, обещая насыщенный грибной сезон в регионе.