Подразделения Госавтоинспекции Приморья приостановили работу из-за технического сбоя в базах данных

Из-за неработающей системы ведомство сейчас не принимает граждан, в том числе не принимает экзамены. В апреле 2024 года подобный инцидент уже был, проблемы с базами данных возникли из-за перехода на новое программное обеспечение.
Также график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ будет скорректирован на период майских праздников. Рабочими днями в период «каникул» будут 28 апреля, 29 апреля, 30 апреля, 03 мая, 05 мая, 06 мая, 07 мая и 10 мая. Прием граждан и осмотр транспортных средств будут осуществляться с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом
Напоминаем, в этом году длинные майские выходные по производственному календарю ожидают россиян с 1 по 4 мая и с 8 по 9 мая включительно. 30 апреля рабочий день, как предшествующий непосредственно государственному празднику, может быть сокращён на один час.