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Солист группы Coldplay намекнул на возможный концерт в России. Видео

На концерте в Сеуле вокалист британской группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню по просьбе своего российского поклонника. Он также допустил возможность выступления в России.

Солист группы Coldplay исполнил песню для россиянина на концерте в Южной Корее.

На концерте в Сеуле вокалист британской группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню по просьбе своего российского поклонника. Он также допустил возможность выступления в России.

На кадры с концерта попал момент, как Мартин обратил внимание на одного из зрителей, освещенного светом прожектора, передает Life. Артист поинтересовался у него, откуда он. На экране мобильного телефона фанат написал, что из России. После чего музыкант сказал, что когда-нибудь они могут дать концерт в нашей стране.

В Москве также должен пройти концерт американского рэп-исполнителя Offset. Он состоится на сцене МТС Live Холла 26 апреля. В октябре 2024 года в России также планировал выступить рэпер 6ix9ine.