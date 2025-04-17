Солист группы Coldplay намекнул на возможный концерт в России. Видео

На кадры с концерта попал момент, как Мартин обратил внимание на одного из зрителей, освещенного светом прожектора, передает Life. Артист поинтересовался у него, откуда он. На экране мобильного телефона фанат написал, что из России. После чего музыкант сказал, что когда-нибудь они могут дать концерт в нашей стране.