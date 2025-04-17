В России создали уникальный препарат от рака

Минпромторг обратился в суд с требованием аннулировать контракт на 150 миллионов рублей с ООО «Лина М» (Королев) за научные работы по трансферу зарубежных разработок. Истец также требует взыскать с компании свыше 117 миллионов рублей неиспользованного аванса и более 80 миллионов рублей процентов за использование средств из-за задержки выполнения работ, которая превысила шесть лет. Минпромторг утверждает, что цели проекта не достигнуты и результаты не имеют коммерческой ценности.