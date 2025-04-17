Под Суджей погиб омский коммунист Евгений Герасимов

В боях в Суджанском районе Курской области погиб член Омского областного отделения политической партии КПРФ Евгений Герасимов. О трагедии сообщили 16 апреля на странице omskkprf в сети «ВКонтакте».
«Герасимов Евгений Васильевич — секретарь первичной организации КПРФ “БРО 571”, созданной на базе Центрального местного отделения КПРФ Омска», — говорится в сообщении.
Бойца, освобождавшего российские территории от захватчиков, похоронят в Иркутске. Там проживают его родственники. Коммунист будет покоиться на Аллее Героев, которая появилась на Александровском кладбище.
Редакция «КП Омск» присоединяется к соболезнованиям, которые выразили близким Евгения Герасимова его товарищи по партии.