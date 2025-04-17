Усольчанин ради похода к врачу доказывал, что он жив

Мужчина отбывает наказание без изоляции от общества. Ему понадобилась помощь медиков, он отправился за полисом, которого у него не было, и там узнал, что он по-прежнему считается умершим с 2011 года. Заявление об этом подала бывшая жена мужчины после того, как он ушёл из дома и не выходил на связь с родственниками.