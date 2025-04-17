Усольчанин ради похода к врачу доказывал, что он жив

63-летний житель Усольского района с помощью сотрудников ГУФСИН доказал, что он жив, чтобы получить медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
Мужчина отбывает наказание без изоляции от общества. Ему понадобилась помощь медиков, он отправился за полисом, которого у него не было, и там узнал, что он по-прежнему считается умершим с 2011 года. Заявление об этом подала бывшая жена мужчины после того, как он ушёл из дома и не выходил на связь с родственниками.
Сотрудники ФСИН установили, что в 2019 году специалисты соцзащиты добились восстановления мужчины в статусе живого человека через суд, но он не явился за судебным решением и не обращался в социальные службы.
В итоге с помощью сотрудников ФСИН мужчину опять восстановили в статусе живого, выдали полис и оказали медицинскую помощь.