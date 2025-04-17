Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России

«Разберемся с документами и будем работать. У меня есть специальность, я портовый работник, на нефтебазе работал, закончил Одесский нефтегазовый техникум, если у меня получится работать в России по специальности, я буду прилично зарабатывать. Создам ячейку общества, да, я не женат, детей у меня нет пока, думаю, может в России получится», — сказал Березовский.