Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке, хочет работать в России

КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, сбежавший вместе с другом от мобилизации на лодке и сдавшийся российским военным, рассказал РИА Новости, что планирует создать семью и работать по специальности только в России.
В июне 2024 года одесситы Березовский и Владислав Стоянов переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
«Разберемся с документами и будем работать. У меня есть специальность, я портовый работник, на нефтебазе работал, закончил Одесский нефтегазовый техникум, если у меня получится работать в России по специальности, я буду прилично зарабатывать. Создам ячейку общества, да, я не женат, детей у меня нет пока, думаю, может в России получится», — сказал Березовский.
По словам мужчины, за Уралом живут его близкие родственники, а свое будущее он видит только в России.
А у Стоянова в Одессе осталась маленькая дочка и пожилой отец. Сейчас связь с ними потеряна.
Сейчас мужчины отбывают 9 месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.