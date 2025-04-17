Профессор Абугов дал совет, как избежать сердечно-сосудистых катастроф

Россиянам дали совет, как избежать сердечно-сосудистых катастроф. Проблемы с холестерином могут привести к серьезным последствиям. Об этом KP.RU рассказал заведующий отделением рентгенохирургических (рентгенэндоваскулярных) методов диагностики и лечения Научно-клинического центра № 1 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Сергей Абугов.
— Если вам назначили статины для коррекции холестеринового спектра, обязательно принимайте их. В случае непереносимости или неэффективности статинов врач может подобрать другие препараты. Главное — не пускать ситуацию на самотек. Холестериноснижающая терапия действительно спасает жизнь, — пояснил профессор.
Также Абугов отметил, что регулярная проверка состояния здоровья у врачей — это важный шаг на пути к долголетию. Особенно полезно проходить диспансеризацию, которая доступна по полису ОМС.
Врач подчеркнул, что стентирование помогает улучшить качество жизни и избавляет от тяжелых симптомов. По его словам, именно лекарственная терапия, в частности препараты для снижения «плохого» холестерина, доказано продлевает жизнь. Однако принимать препараты следует только после назначений врачей.