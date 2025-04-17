Профессор Абугов дал совет, как избежать сердечно-сосудистых катастроф

— Если вам назначили статины для коррекции холестеринового спектра, обязательно принимайте их. В случае непереносимости или неэффективности статинов врач может подобрать другие препараты. Главное — не пускать ситуацию на самотек. Холестериноснижающая терапия действительно спасает жизнь, — пояснил профессор.