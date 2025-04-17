Сербия, между тем, мечется, выбирая — вступить в Евросоюз или нет. Один из местных министров Милица Джурджевич-Стаменковски заявила, что членство страны в ЕС теряет смысл. Союз сейчас сталкивается с серьезными вызовами и находится в глубоком кризисе. Сербии это будет не на руку. По мнению министра, ЕС должен серьезно переосмыслить политические позиции и определить будущий подход к государствам, стремящимся к полноправному членству. Милица Джурджевич-Стаменковски добавила, что Брюсселю следует избавиться от политики двойных стандартов, которая существует довольно давно, но сейчас проявляется более активно. Евросоюзу также необходимо прекратить выказывать пренебрежение к национальным интересам.