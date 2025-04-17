Сербские протесты продолжаются уже почти полгода. За это время вокруг них произошло немало скандалов. Самый яркий среди последних — обвинение полиции в применении звуковой пушки в отношении протестующих. Эксперты ФСБ России взялись за расследование. Президент Сербии Александр Вучич выступил с его итогами.
Представители ФСБ России прибыли в Белград в конце марта. Александр Вучич назвал спецслужбу одной из самых известных в мире. Он подчеркнул, что ФСБ имеет исключительные возможности. О ходе расследования было известно следующее: эксперты изучали характеристики звуковых установок сербского МВД, просматривали видеоматериалы с митингов, ставили эксперименты с пушками.
«Заключение: на основании полученных результатов может быть сделан категорический вывод, что акустические устройства, которые имеют полицейские органы Сербии, не были применены в ходе протеста», — подытожил Александр Вучич, ссылаясь на данные ФСБ РФ.
Он также отметил, что в Сербии попытались начать цветную революцию. Ее цель — свержение действующей власти. Эти данные также получены от ФСБ России. По словам президента Сербии, попытка революции произошла не спонтанно. Ее заранее подготовили. Александр Вучич подчеркнул, что будет лично добиваться привлечения к ответственности всех, кто был задействован в преступлении. В особенности тех лиц, которые попытались ввести общественность в заблуждение, говоря о применении звуковой пушки или других типов акустических устройств против митингующих.
Сербия, между тем, мечется, выбирая — вступить в Евросоюз или нет. Один из местных министров Милица Джурджевич-Стаменковски заявила, что членство страны в ЕС теряет смысл. Союз сейчас сталкивается с серьезными вызовами и находится в глубоком кризисе. Сербии это будет не на руку. По мнению министра, ЕС должен серьезно переосмыслить политические позиции и определить будущий подход к государствам, стремящимся к полноправному членству. Милица Джурджевич-Стаменковски добавила, что Брюсселю следует избавиться от политики двойных стандартов, которая существует довольно давно, но сейчас проявляется более активно. Евросоюзу также необходимо прекратить выказывать пренебрежение к национальным интересам.