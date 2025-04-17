Глава РФПИ Дмитриев: идея полета на Марс становится всё более реальной

Идея полета на Марс становится всё более осуществимой, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х*.
Свое сообщение он опубликовал после того, как президент России Владимир Путин сравнил руководителя американской компании SpaceX Илона Маска с советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королёвым. Глава государства заявил, что такие идеи, как покорение Марса, сперва кажутся невероятными, но со временем воплощаются.
Дмитриев прикрепил к своему посту видеозапись с ракетным полетом на Красную планету.
«Это становится всё более реальным», — отметил глава РФПИ.
Напомним, в середине марта Маск объявил, что через 20−30 лет SpaceX планирует создать на Марсе автономную цивилизацию. В начале апреля он рассказал, что намерен отправить на Красную планету около 1 млн человек для её успешной колонизации.
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