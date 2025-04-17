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В Красноярске состоялся митинг-автопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представители городского Совета ветеранов в составе автоколонны посетили знаковые места​ и возложили цветы к памятникам войны в разных районах города.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Мероприятие стартовало в парке Гвардейский возле стелы «Защитникам Родины». Здесь у стелы выстроился почетный караул и прошел торжественный митинг.

«Сегодня мероприятие посвящено 80-летию Победы. Нашим автопробегом по всем районам города мы решили отметить это событие. Мы хотим, чтобы у молодежи формировалось четкое понимание величины такой даты — что она значит в жизни нашего народа. У ветеранов одна из главных обязанностей — это патриотическое воспитание молодежи. Участники автоколонны сегодня — члены городского Совета ветеранов — за рулем, мы еще можем!» — поделился председатель городского Совета ветеранов Сергей Бресский.

После торжественного митинга 12 автомобилей в составе организованной автоколонны начали движение по маршруту. Все участники акции получили памятные значки.

Следующий подобный автопробег пройдет между Минусинском и Абаканом, отмечает пресс-служба мэрии.