В Красноярске состоялся митинг-автопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мероприятие стартовало в парке Гвардейский возле стелы «Защитникам Родины». Здесь у стелы выстроился почетный караул и прошел торжественный митинг.
«Сегодня мероприятие посвящено 80-летию Победы. Нашим автопробегом по всем районам города мы решили отметить это событие. Мы хотим, чтобы у молодежи формировалось четкое понимание величины такой даты — что она значит в жизни нашего народа. У ветеранов одна из главных обязанностей — это патриотическое воспитание молодежи. Участники автоколонны сегодня — члены городского Совета ветеранов — за рулем, мы еще можем!» — поделился председатель городского Совета ветеранов Сергей Бресский.
После торжественного митинга 12 автомобилей в составе организованной автоколонны начали движение по маршруту. Все участники акции получили памятные значки.
Следующий подобный автопробег пройдет между Минусинском и Абаканом, отмечает пресс-служба мэрии.