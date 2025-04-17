В Красноярске состоялся митинг-автопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Сегодня мероприятие посвящено 80-летию Победы. Нашим автопробегом по всем районам города мы решили отметить это событие. Мы хотим, чтобы у молодежи формировалось четкое понимание величины такой даты — что она значит в жизни нашего народа. У ветеранов одна из главных обязанностей — это патриотическое воспитание молодежи. Участники автоколонны сегодня — члены городского Совета ветеранов — за рулем, мы еще можем!» — поделился председатель городского Совета ветеранов Сергей Бресский.