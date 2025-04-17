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Красноярский метротрам преодолел знаковую отметку в 1000 метров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Екатерина» преодолел знаковую отметку в 1000 метров, отчитались красноярские метростроители.

Источник: Правительство Красноярского края

«Екатерина» прокладывает правый перегонный тоннель линии красноярского скоростного легкорельсового электротранспорта от станции «Ул. Шахтёров» в сторону станции «Ул. Карла Маркса».

Длина левого тоннеля, где работает второй комплекс «Соломея», достигла 959 метров.

Главный инженер ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов рассказал, что работа идёт по плану: «На сегодняшний день мы преодолели 1000 погонных метров. Движемся от остановочного пункта “Шахтёров” в сторону остановочного пункта “Карла Маркса”. Проходка ведётся в штатном режиме».

Расстояние между станциями составляет 3380 метров, около трети этого расстояния уже пройдено. Это самый длинный перегон, остальные станции будут расположены ближе друг к другу. Всего же общая протяжённость подземной части красноярского метротрама составит 11 километров.

После того как ТПМК «Екатерина» и «Соломея» достигнут станции «Ул. Карла Маркса», их перевезут в котлован станции «Площадь Революции». Оттуда комплексы начнут проходку в обратном направлении — в сторону администрации города Красноярска.

Подземные тоннели от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной» будут прокладывать ТПМК «Анастасия» и «Ирина». Далее от станции «Вокзальной» в сторону станции «Ул. Копылова» «Анастасия» отправится в паре с проходческим щитом «Валентина».

Отметим, что помимо тоннелей будут возведены шесть притоннельных сооружений. В них разместятся вентиляционные и водоотливные установки, а также эвакуационные выходы на поверхность.