Расходы бюджета Красноярска планируют увеличить на 2,5 млрд рублей

В Красноярске планируют увеличить расходы бюджета на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в мэрии.
На рассмотрение в горсовет отправлен проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026/2027 годов.
Корректировка на три года составляет 2,5 млрд рублей. Эти средства направят на решение важных вопросов, среди которых ремонт улично-дорожной сети, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт школ и детсадов, подготовка к 400-летнему юбилею, дополнительные меры социальной поддержки и др.
Ранее сообщалось о том, что на ремонт и оснащение школ Красноярского края выделят дополнительно 1,3 млрд рублей.