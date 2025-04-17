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Расходы бюджета Красноярска планируют увеличить на 2,5 млрд рублей

В горсовете рассмотрят поправки в бюджет Красноярска на ближайшие три года.

Источник: ТАСС

В Красноярске планируют увеличить расходы бюджета на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в мэрии.

На рассмотрение в горсовет отправлен проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026/2027 годов.

Корректировка на три года составляет 2,5 млрд рублей. Эти средства направят на решение важных вопросов, среди которых ремонт улично-дорожной сети, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт школ и детсадов, подготовка к 400-летнему юбилею, дополнительные меры социальной поддержки и др.

Ранее сообщалось о том, что на ремонт и оснащение школ Красноярского края выделят дополнительно 1,3 млрд рублей.