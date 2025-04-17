Расходы бюджета Красноярска планируют увеличить на 2,5 млрд рублей

Корректировка на три года составляет 2,5 млрд рублей. Эти средства направят на решение важных вопросов, среди которых ремонт улично-дорожной сети, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт школ и детсадов, подготовка к 400-летнему юбилею, дополнительные меры социальной поддержки и др.