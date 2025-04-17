NYT: Израиль планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не позволил израильской стороне нанести удары по ядерным объектам Ирана в мае, информирует американское издание The New York Times.
По данным газеты, власти Израиля отказались от своих намерений из-за Трампа, а также переговоров между представителями администрации США и Тегерана.
Издание ссылается на информацию, полученную от неназванных источников в Белом доме.
«Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль», — сказано в материале.
По словам источников, Израиль якобы был готов атаковать иранские ядерные объекты в мае текущего года. Израильская сторона рассчитывала на поддержку со стороны Вашингтона. В Израиле обещали «откинуть ядерную программу» Тегерана «на год назад».
Ранее член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазл Зохреванд выразил мнение, что Трамп рассматривает переговоры с Ираном как «определяющий фактор своего успеха или провала на внешнеполитической арене».