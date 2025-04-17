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NYT: Израиль планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана

Трамп не позволил израильской стороне нанести удары.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не позволил израильской стороне нанести удары по ядерным объектам Ирана в мае, информирует американское издание The New York Times.

По данным газеты, власти Израиля отказались от своих намерений из-за Трампа, а также переговоров между представителями администрации США и Тегерана.

Издание ссылается на информацию, полученную от неназванных источников в Белом доме.

«Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль», — сказано в материале.

По словам источников, Израиль якобы был готов атаковать иранские ядерные объекты в мае текущего года. Израильская сторона рассчитывала на поддержку со стороны Вашингтона. В Израиле обещали «откинуть ядерную программу» Тегерана «на год назад».

Ранее член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазл Зохреванд выразил мнение, что Трамп рассматривает переговоры с Ираном как «определяющий фактор своего успеха или провала на внешнеполитической арене».