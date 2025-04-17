Соцфонд назвал самую богатую категорию пенсионеров

«Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых» — передает РИА Новости данные фонда. Там уточнили, что, по информации на 1 февраля текущего года, размер среднемесячного пенсионного пособия для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составил 20 928,65 рублей.