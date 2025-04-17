Суд признал уникальность нового препарата от онкологии в России

В ходе разбирательства Минпромторг подал иск к подмосковному ООО «Лина М». Он потребовал расторгнуть контракт 2014 года на 150 миллионов рублей за неисполнение научно-исследовательских работ. Минпромторг также хотел вернуть более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и свыше 80 миллионов рублей процентов.