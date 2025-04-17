Депутат раскрыла, кому повысят пенсии в мае

Те, кто в апреле отпраздновали 80-летний юбилей, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, заявила Бесараб.
С 1 мая некоторым категориям россиян будет повышена фиксированная выплата к пенсии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Повышение коснется граждан, которые в апреле отметили 80-летний юбилей или получили первую группу инвалидности. «Для этих категорий с 1 мая в проактивном порядке, без каких-либо заявлений будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза», — рассказала парламентарий агентству «Прайм».
Депутат подчеркнула, что такие меры поддержки необходимы для обеспечения достойного уровня жизни уязвимых слоев населения. «Достаточно сложно осуществлять уход за собой, и требуются дополнительные затраты на лекарственные препараты», — отметила Бессараб.
Ранее для пенсионеров выпустили памятку, как скорректировать пенсионный стаж. Теперь граждане могут проверить объем учтенного трудового стажа через портал Госуслуг, а при обнаружении ошибок в данных, можно подать заявление на их исправление.
По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей. В аналогичный период прошлого года сумма составляла 20 800 рублей.