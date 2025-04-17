Депутат раскрыла, кому повысят пенсии в мае

Повышение коснется граждан, которые в апреле отметили 80-летний юбилей или получили первую группу инвалидности. «Для этих категорий с 1 мая в проактивном порядке, без каких-либо заявлений будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза», — рассказала парламентарий агентству «Прайм».