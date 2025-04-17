Омич украл у женщины велосипед и поехал на нем домой

37-летняя жительница Кировского округа Омска заявила в полицию о краже велосипеда. Женщина хранила его на десятом этаже многоквартирника в незакрытом тамбуре. 16 апреля сотрудники МВД рассказали, что вычислили подозреваемого благодаря записям с камер наблюдения.
«41-летнего местного жителя задержали по месту жительства, там же изъяли похищенное имущество. На допросе задержанный пояснил, что ночью проходил мимо многоэтажки и решил погреться в подъезде, где на десятом этаже заметил непристегнутый двухколесный транспорт. Омич на украденном велосипеде отправился домой», — говорится в сообщении.
Фото: УМВД России по Омской области.
Колесное транспортное средство стоимостью 18 тысяч рублей уже вернули владелице.
«Неожиданно — так быстро, буквально за пару дней нашли пропажу. Ребенок, слава богу, остался с велосипедом, сможет кататься летом, спасибо большое», — прокомментировала инцидент заявительница.
В отношении признавшегося в воровстве мужчины расследуют уголовное дело по статье № 158 УК РФ. В полиции уточнили, что подозреваемый уже был неоднократно судим за кражи, а также за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
Ранее «КП Омск» сообщила, что у фаната омского «Авангарда» похитили свитер с символикой хоккейного клуба.