Омич украл у женщины велосипед и поехал на нем домой

«41-летнего местного жителя задержали по месту жительства, там же изъяли похищенное имущество. На допросе задержанный пояснил, что ночью проходил мимо многоэтажки и решил погреться в подъезде, где на десятом этаже заметил непристегнутый двухколесный транспорт. Омич на украденном велосипеде отправился домой», — говорится в сообщении.