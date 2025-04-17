Жителям Перми помогут найти работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Вместе с предложением вакансий ярмарка включит встречи с экспертами. «Дом молодежи» на ул. Петропавловской, 185 ждет молодых людей и родителей ребят на профессиональном квесте рабочих профессий «Живи и работай в Пермском крае». Здесь также познакомят с программами поступления на востребованные профессии и специальности.