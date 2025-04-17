Жителям Перми помогут найти работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Перми сразу на трех площадках 18 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В прошлом году 256 работодателей предложили более 30 тыс. вакансий.
Вместе с предложением вакансий ярмарка включит встречи с экспертами. «Дом молодежи» на ул. Петропавловской, 185 ждет молодых людей и родителей ребят на профессиональном квесте рабочих профессий «Живи и работай в Пермском крае». Здесь также познакомят с программами поступления на востребованные профессии и специальности.
Кадровый центр «Работа России» на ул. Монастырской, 2б проведет встречи экспертов, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям узнать о самых востребованных направлениях трудоустройства.
Ярмарка вакансий «Есть работа!» начнет работу в ТРЦ «iMALL» на ул. Петропавловской, 73а. На ней представят более 1500 вакансий от ведущих предприятий региона, включая АО «Протон-ПМ», ГК «Мотовилихинские заводы», АО «ПЦБК», ЗАО «Курорт Усть-Качка», ООО «Водоходъ» и другие.
Всем желающим предложат заполнить анкеты и получить приглашение на собеседование от ведущих работодателей Пермского края.
Ярмарка пройдет с 10:00 до 18:00.