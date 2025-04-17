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В Красноярске три сторожа детского сада получали мизерную зарплату

Прокуратура помогла получить то, что сторожам недоплачивали, — им пересчитали зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске прокуратура помогла сторожам детского сада получить недоначисленную зарплату. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В детском саду № 242 три сторожа получали зарплату ниже МРОТ, менее 19 тысяч рублей за отработанный месяц. Это установила прокурорская проверка. В 2024 году зарплата сторожей с учетом северных надбавок должна быть на 11 тысяч рублей выше.

Руководство детсада считало, что северные надбавки и районные коэффициенты начислять не должны, поскольку детсад — федеральное учреждение. Прокуратура внесла представление исправить нарушение. Детсад сделал это, но лишь с марта 2025 года. За другие месяцы не пересчитывал.

Прокуратура обязала пересчитать зарплаты и за предыдущий период. Заведующую привлекли к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Детсад оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В итоге зарплаты полностью выплатили.

Ранее в Красноярске осудили экс-главу Есаульского сельсовета за аферы с землей.