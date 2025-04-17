В Красноярске три сторожа детского сада получали мизерную зарплату

В детском саду № 242 три сторожа получали зарплату ниже МРОТ, менее 19 тысяч рублей за отработанный месяц. Это установила прокурорская проверка. В 2024 году зарплата сторожей с учетом северных надбавок должна быть на 11 тысяч рублей выше.