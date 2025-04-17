Одинокая Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Для него этот брак стал уже пятым в его жизни, в то время как для Брухуновой он является первым. В 2020 году у пары родился сын, которому дали имя Ваган. Спустя три года на свет появилась их дочь, которую назвали Матильдой.