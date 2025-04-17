Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, чей пик карьеры в кино давно остался в прошлом, обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира. Видео с обращением актера опубликовала журналистка Диана Панченко в Telegram-канале.
По словам кинозвезды, для него получить подобное звание было бы честью. Кроме того, Ван Дамм допустил, что во время этой встречи с российским лидером они могли бы обсудить мир, спорт и счастье. Но ни о какой политике речи бы не шло.
Также артист вспомнил, что уже встречался с Владимиром Путиным в 2010 году в Сочи. По словам актера, во время прогулки он своим ботинком случайно задел ботинок Путина. Затем президент России сделал это в ответ, а потом они несколько раз повторили это.
Завершая свое обращение, Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России.
«Большой поцелуй Путину и его семье», — добавил актер.
Встреча артиста с нынешним российским лидером, который в 2010 году возглавлял правительство России, оказалась не единственной. Спустя два года, в 2012-м, они вместе посмотрели бои без правил. Компанию тогда им составил Федор Емельяненко.
Но еще раньше, в 2001 году Ван Дамм уже приезжал в Сочи, буквально взорвав размеренное завершение кинофестиваля «Кинотавр». Голливудская звезда прибыл из Москвы, где он протусовался целую ночь. Хотя у Ван Дамма потерялся чемодан и в Москве он оказался без вещей, на его настроении это не сказалось.
В Сочи, куда он прибыл в среду утром в той самой маечке цвета хаки, в которой он щеголял на Каннском фестивале, Жан-Клод демонстрировал настоящую голливудскую улыбку и поистине кроткий характер. Тогда же актер признался, что хочет жить в Сочи.
В разгар предвыборной гонки в США 2016 года, когда за кресло в Овальном кабинете боролись Хилари Клинтон и в первый раз — Дональд Трамп, Жан-Клод Ван Дамм оказался в подавляющем меньшинстве в числе звезд, поддержавших миллиардера. Тогда артист высказался за Трампа и примирение с Россией!
Ван Дамм тогда предложил Трампу встретиться с Путиным, выпить водки и попытаться заключить мир. Потому что все остальные страны слабые, за исключением Америки, которая сильная, и России, которая тоже сильная.