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В Дни памяти в Иркутске запустят специальные автобусные маршруты

Иркутск, НИА-Байкал — 28 и 29 апреля администрацией города будут организованы специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское, Ново-Ленинское кладбища.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

№ 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) — СНТ имени Дубинина (Маратовское кладбище)»;

№ 136к «Ул. Софьи Перовской — Александровское кладбище»;

№ 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Ново-Ленинское кладбище»;

№ 14к «Школьная — Ново-Ленинское кладбище»;

№ 10к «Авиазавод — Ново-Ленинское кладбище».

28 апреля транспорт будет курсировать с 9:00 до 19:00, 29 апреля — с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

29 апреля также организуют перевозку пассажиров по маршруту № 25к «пос. Жилкино (Нефтебаза) — Ново-Ленинское кладбище».