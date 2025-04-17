В Дни памяти в Иркутске запустят специальные автобусные маршруты

№ 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) — СНТ имени Дубинина (Маратовское кладбище)»;
№ 136к «Ул. Софьи Перовской — Александровское кладбище»;
№ 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Ново-Ленинское кладбище»;
№ 14к «Школьная — Ново-Ленинское кладбище»;
№ 10к «Авиазавод — Ново-Ленинское кладбище».
28 апреля транспорт будет курсировать с 9:00 до 19:00, 29 апреля — с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
29 апреля также организуют перевозку пассажиров по маршруту № 25к «пос. Жилкино (Нефтебаза) — Ново-Ленинское кладбище».