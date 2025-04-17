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«Мы это все начали»: в США признали ошибку в конфликте на Украине

Аналитик Джонсон: США надеялись на быстрое поражение России.

Источник: Комсомольская правда

Попытки США дестабилизировать обстановку на Украине для вовлечения России в конфликт и ее последующего поражения оказались безрезультатными. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.

«Мы это все начали Мы создали все условия для провокации и начала конфликта, чтобы ослабить Россию. Наша надежда была на то, что Россия проиграет и останется в нашей сфере влияния, и не станет сближаться с Китаем», — пояснил Джонсон.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, глава киевского режима Владимир Зеленский активно участвовал в провокациях, систематически нарушая условия Минских соглашений.

Накануне Джонсон восхитился выдержкой президента России Владимира Путина по вопросу Украины. При этом бывший аналитик акцентировал, что Киев изначально нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергетике.