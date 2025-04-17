В России создали уникальный препарат от онкологических заболеваний

«Проведение последнего этапа клинических исследований (на страдающих онкологическими заболеваниями добровольцах) возможно только при наличии самого препарата “Афотид”, что само по себе свидетельствует о наличии результата, имеющего потребительскую ценность. Кроме того, при рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — говорится в постановлении суда.