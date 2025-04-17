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В России создали уникальный препарат от онкологических заболеваний

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Препарат от онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире, создан в России. Об этом свидетельствуют материалы дела московского 9-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривает разногласия между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции «Лина М».

Источник: Freepik

«Проведение последнего этапа клинических исследований (на страдающих онкологическими заболеваниями добровольцах) возможно только при наличии самого препарата “Афотид”, что само по себе свидетельствует о наличии результата, имеющего потребительскую ценность. Кроме того, при рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — говорится в постановлении суда.

По информации суда, «Афотид» уже применяется для лечения онкологических заболеваний на добровольцах. Безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела.