Назван регион с самым дорогим пасхальным набором

Различия в стоимости пасхальных наборов по регионам России обусловлены, в том числе, географическим положением и доступностью ингредиентов. Так, на Дальнем Востоке цены на продукты для пасхальной выпечки традиционно выше, что подтверждается исследованием рынка. В Приволжском федеральном округе, напротив, цены на ингредиенты для куличей остаются одними из самых низких в стране.