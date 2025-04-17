Переплывшие Днепр одесситы рассказали детали своего побега к военным РФ

Жители Одессы Андрей Березовский и Владислав Стоянов, переплывшие Днепр на резиновой лодке в июне 2024 года, рассказали, как готовились к побегу после похищения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).
Идея побега родилась у Стоянова, которому удалось сбежать от военкомов. Уже через несколько дней он встретился со вторым мужчиной, и они приступили к подготовке.
«Я заранее уволился с работы, как надо, чтобы ко мне претензий не было, выезжал, смотрел, откуда нам можно выйти, с какой части берега, то есть проводил разведку. Мы закупали вещи, лодку купили, мотор заранее, чтобы потестить всё», — заявил Березовский, слова которого приводит РИА Новости.
Мужчины подсчитали, что добраться до ближайшей безопасной точки они смогут примерно за 16 часов. На половине пути, который им удалось преодолеть, начался сильный шторм. У беглецов сел аккумулятор, и они сбились с маршрута.
Приблизительно через 28 часов лодка приблизилась к Кинбурнской косе, где мужчин заметили российские десантники. В настоящее время Стоянов и Березовский отбывают наказание в виде 9 месяцев в колонии-поселении, которая находится в Адыгее. Их осудили за незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, в июле стало известно, что четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен российским военным в Херсонской области. Они сделали плавсредство из пластиковых бутылок и заранее вышли на связь с бойцами РФ, чтобы обговорить детали своего спасения.