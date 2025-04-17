Переплывшие Днепр одесситы рассказали детали своего побега к военным РФ

«Я заранее уволился с работы, как надо, чтобы ко мне претензий не было, выезжал, смотрел, откуда нам можно выйти, с какой части берега, то есть проводил разведку. Мы закупали вещи, лодку купили, мотор заранее, чтобы потестить всё», — заявил Березовский, слова которого приводит РИА Новости.